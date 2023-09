Cet évènement est passé Visite guidée d’une église du XVIème siècle Église Saint-Martin Ville-sur-Illon Catégories d’Évènement: Ville-sur-Illon

Visite guidée d'une église du XVIème siècle 15 et 16 septembre Église Saint-Martin Entrée libre Visites guidées de l'église Saint-Martin Église Saint-Martin Place de l'église, 88270 Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est 03 29 08 25 90 L'église Saint-Martin date du XVIème siècle, le chœur du XVIIIème siècle. La chapelle nord conserve

le retable du Rosaire classé M.H. 1947 et la chapelle sud, la base des fonts baptismaux, aux armes de Ville et de Bassompierre. Texte Colette Thivet – association culturelle Histoire et Patrimoine de Ville-sur-Illon. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:15:00+02:00 – 2023-09-15T17:45:00+02:00

