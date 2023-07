Visite libre de l’église Saint Martin Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne Catégories d’Évènement: Essonne

Vayres-sur-Essonne Visite libre de l’église Saint Martin Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne, 17 septembre 2023, Vayres-sur-Essonne. Visite libre de l’église Saint Martin Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Entrée libre Ce qu’il faut savoir :

Dédiée à Saint Martin de Tours, l’église possède une nef unique à chevet droit voûté d’ogives, précédé d’un auvent rustique. Cette architecture est typique des églises du Gâtinais. Elle est munie d’un clocher carré, plus récent, coiffé en bâtière. L’ancien clocher, dont il ne subsiste que la base, semble avoir été très différent. L’intérieur de l’église est constitué de quatre travées dont les deux dernières forment le choeur. La sacristie est construite en 1680. L’église, qui tombait en ruines a subit de grosses réparations en 1809. Il semble qu’à la fin du XVe siècle, l’église est si pauvre que le saint sacrement ne peut y être conservé. Eglise Saint-Martin Chemin d’Orveau 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Christian Prunier Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Vayres-sur-Essonne Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse Chemin d'Orveau 91820 Vayres-sur-Essonne Ville Vayres-sur-Essonne Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne

Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayres-sur-essonne/