Vayres-sur-Essonne Animations autour de jeux en bois traditionnels Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne, 17 septembre 2023, Vayres-sur-Essonne. Animations autour de jeux en bois traditionnels Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Devant l’élise Saint Martin ,venez découvrir et jouer avec des jeux en bois traditionnels.

Mise à disposition gratuite de jeux en bois tel que le billard hollandais, les jeux de palets, les tables à élastique et le billard japonais.

Vous êtes assurés de passer un moment très convivial. Eglise Saint-Martin Chemin d’Orveau 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

