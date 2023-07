Exposition: Le miel et les abeilles Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne Catégories d’Évènement: Essonne

Vayres-sur-Essonne Exposition: Le miel et les abeilles Eglise Saint-Martin Vayres-sur-Essonne, 17 septembre 2023, Vayres-sur-Essonne. Exposition: Le miel et les abeilles Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Entrée libre A Vayres,l’apiculture est une affaire de famille depuis plusieurs générations. C’est l’histoire de cette famille vayroise que vous pourrez découvrir tout au long de cette exposition. Vous découvrirez également la vie sociale des abeilles dans la ruche et toutes les informations concernant la production du miel. Vente sur place toute la journée . Eglise Saint-Martin Chemin d’Orveau 91820 Vayres-sur-Essonne Vayres-sur-Essonne 91820 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

