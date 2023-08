Concert Connaught Brass Eglise Saint Martin Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac Concert Connaught Brass Eglise Saint Martin Vayrac, 10 septembre 2023, Vayrac. Vayrac,Lot Connaught Brass à la carte

Musique d’Akugbo, Bach, Bernstein, Bizet, Blair, Blumenfeld, Bruckner, Boulanger, Debussy, Ewald, Fauré, Gabrieli, Gershwin, Mathias, Messiah, Price, Rachmaninov, Ravel, Susato, Stravinsky, Vivaldi..

2023-09-10 20:30:00 fin : 2023-09-10 . EUR.

Eglise Saint Martin

Vayrac 46110 Lot Occitanie



Connaught Brass à la carte

Music by Akugbo, Bach, Bernstein, Bizet, Blair, Blumenfeld, Bruckner, Boulanger, Debussy, Ewald, Fauré, Gabrieli, Gershwin, Mathias, Messiah, Price, Rachmaninov, Ravel, Susato, Stravinsky, Vivaldi. Connaught Brass a la carta

Música de Akugbo, Bach, Bernstein, Bizet, Blair, Blumenfeld, Bruckner, Boulanger, Debussy, Ewald, Fauré, Gabrieli, Gershwin, Mathias, Mesías, Price, Rachmaninov, Ravel, Susato, Stravinsky, Vivaldi. Connaught Brass à la carte

Musik von Akugbo, Bach, Bernstein, Bizet, Blair, Blumenfeld, Bruckner, Boulanger, Debussy, Ewald, Fauré, Gabrieli, Gershwin, Mathias, Messiah, Price, Rachmaninov, Ravel, Susato, Stravinsky, Vivaldi. Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Eglise Saint Martin Adresse Eglise Saint Martin Ville Vayrac Departement Lot Lieu Ville Eglise Saint Martin Vayrac latitude longitude 44.95286;1.70339

Eglise Saint Martin Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/