Musique sacrée de Noël à l’Eglise Saint Martin de Vauville Église Saint-Martin Vauville, 17 décembre 2023 16:00, Vauville.

Vauville,Calvados

Voyage au cœur de la Musique Sacrée, offert par la municipalité et sa maire Régine Curdzillo, pour cheminer jusqu’aux chants de Paix et de Noël en l’Eglise restaurée Saint Martin de Vauville. Cet événement musical et convivial est porté par l’artiste lyrique Laura Rabia et ses choristes du chœur de Chambre de Trouville-sur-Mer.

L’entrée est libre, les dons seront reversés en faveur de l’ AFM Téléthon..

Église Saint-Martin

Vauville 14800 Calvados Normandie



Journey to the heart of Sacred Music, offered by the municipality and its mayor Régine Curdzillo, for a journey to the songs of Peace and Christmas in the restored Church of Saint Martin de Vauville. This convivial musical event is led by lyric artist Laura Rabia and her choristers from the Trouville-sur-Mer Chamber Choir.

Admission is free, and donations go to the AFM Téléthon.

Viaje al corazón de la Música Sacra, ofrecido por el ayuntamiento y su alcaldesa Régine Curdzillo, a los cantos de Paz y Navidad en la restaurada Iglesia de Saint Martin de Vauville. Este simpático evento musical está dirigido por la artista lírica Laura Rabia y sus coristas del Coro de Cámara de Trouville-sur-Mer.

La entrada es gratuita y los donativos se destinarán al Téléthon de la AFM.

Eine Reise ins Herz der Kirchenmusik, die von der Gemeinde und ihrer Bürgermeisterin Régine Curdzillo angeboten wird, um in der restaurierten Kirche Saint Martin de Vauville Friedens- und Weihnachtslieder zu singen. Diese musikalische und gesellige Veranstaltung wird von der Opernkünstlerin Laura Rabia und ihren Chorsängern des Kammerchors von Trouville-sur-Mer getragen.

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an die AFM Téléthon.

