Visite de la crèche de Noël à l’Eglise Saint Martin de Vauville Église Saint-Martin Vauville, 16 décembre 2023 14:30, Vauville.

Vauville,Calvados

L’Eglise restaurée Saint Martin de Vauville qui accueillera sa traditionnelle crèche au sein d’un beau village préservé. Les extérieurs seront également agrémentés d’illuminations de Noël qui viendront embellir l’événement. Pour l’occasion un membre de l’association « Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d’Auge » sera présent dans le cadre du programme « Les routes des crèches en Pays d’Auge ».

L’Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge (APEPA) a été créée en 2019. Son but est de faire connaître le patrimoine des églises en Pays d’Auge en y faisant venir concrètement le public !.

Samedi 2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Église Saint-Martin

Vauville 14800 Calvados Normandie



The restored Church of Saint Martin de Vauville will host its traditional nativity scene in the heart of a beautifully preserved village. The exteriors will also be adorned with Christmas lights to embellish the event. For the occasion, a member of the « Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d’Auge » association will be present as part of the « Les routes des crèches en Pays d’Auge » program.

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge (APEPA) was created in 2019. Its aim is to raise awareness of the Pays d?Auge’s church heritage by bringing the public to it in a very real way!

La iglesia restaurada de Saint Martin de Vauville acogerá su tradicional belén en el corazón de un pueblo magníficamente conservado. Los exteriores de la iglesia también se adornarán con luces navideñas para realzar el acontecimiento. Para la ocasión, un miembro de la asociación « Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d’Auge » estará presente en el marco del programa « Les routes des crèches en Pays d’Auge ».

La Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge (APEPA) se creó en 2019. Su objetivo es dar a conocer el patrimonio de las iglesias de Pays d’Auge ¡acercando al público a ellas!

Die restaurierte Kirche Saint Martin de Vauville, in der die traditionelle Krippe inmitten eines schönen, unberührten Dorfes aufgebaut wird. Die Außenanlagen werden außerdem mit Weihnachtsbeleuchtungen geschmückt, die das Ereignis verschönern sollen. Zu diesem Anlass wird ein Mitglied der Vereinigung « Alliance pour le patrimoine des églises en Pays d’Auge » im Rahmen des Programms « Les routes des crèches en Pays d’Auge » anwesend sein.

Die « Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge » (APEPA) wurde 2019 gegründet. Ihr Ziel ist es, das Erbe der Kirchen im Pays d’Auge bekannter zu machen, indem die Öffentlichkeit konkret dorthin gebracht wird!

