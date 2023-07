Visite commentée Église Saint-Martin Valloire-sur-Cisse, 16 septembre 2023, Valloire-sur-Cisse.

Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Entrée libre dès 14h30, visite commentée à 15h00

L’église de Chouzy a été fortement remaniée au XIXe siècle. On peut y admirer des vitraux remarquables fabriqués par les plus grands ateliers de la région, ainsi qu’un reliquaire contenant les reliques de saint Georges et une statue de sainte Catherine en pierre polychrome datant sans doute du XVIe siècle.

Église Saint-Martin 5 place de l’Église, 41150 Chouzy-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse 41150 Chouzy-sur-Cisse Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02-54-33-55-45 http://www.valloire-sur-cisse.fr L’église Saint-Martin de Chouzy-sur-Cisse et le prieuré attenant ont d’abord été rattachés à l’Abbaye de Marmoutier de Tours. Cette Abbaye, fondée par Saint-Martin a donné son nom à l’Église de Chouzy-sur-Cisse. L’église a été remaniée à maintes reprises, mais, au début du XIXe siècle, son état impose de très gros travaux de restauration. Au cours de ces travaux, on y installe, grâce à de généreux donateurs et aux dons des paroissiens, des vitraux assez remarquables signés par des ateliers renommés comme : l’atelier HAUSSAIRE de Reims, l’atelier Lévêque de Beauvais et l’atelier Lobin de Tours ce qui donne tout son intérêt au patrimoine de cette église. Parking des marronniers, du plan d’eau, et rues adjacentes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

