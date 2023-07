Visite libre d’une église inscrite au titre des Monuments historiques Église Saint-Martin Valdelaume, 16 septembre 2023, Valdelaume.

Visite libre d’une église inscrite au titre des Monuments historiques 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Gratuit. Entrée libre.

Découvrez cette église romane et gothique du XIIe, XVe, XVIIIe et XXe siècle, avec des peintures murale datées de la fin du XVe siècle. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques.

Église Saint-Martin Place de l’église, 79110 Valdelaume Valdelaume 79110 Pioussay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 83 63 Église romane et gothique, Saint-Martin de Pioussay est composée d’une nef romane complétée par un chœur et une chapelle gothique. La façade ouest porte deux cloches et se termine par un pignon surmonté d’une croix. C’est donc un clocher-mur (clocher-peigne) vertical et plat, placé en haut de cet édifice pour recevoir les cloches…

D’octobre 1998 à mars 1999, lors des travaux de restauration de l’église, il fut dégagé un vaste ensemble de peintures murales datées de la fin du Moyen Âge. Les premières découvertes remontent à septembre 1999.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Paul Pérucaud