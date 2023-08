Visite guidée de l’église Saint Martin eglise saint martin Thorigné-d’Anjou, 16 septembre 2023, Thorigné-d'Anjou.

Visite guidée de l'église Saint Martin Samedi 16 septembre, 11h00, 14h30 eglise saint martin

Si la visite de cette église ouverte est libre, une visite guidée est proposée pour retracer la genèse de cette contruction et des récentes rénovations dont les cinq vitraux du Père Kim En Joong, père dominicain sud-coréen, d’inspiration moderne. Ces derniers donnent une belle lumière à cette église inscrite aux Monuments Historiques en 1969.

eglise saint martin rue du Ponceau, 49220 thorigne d’anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://thorignedanjou.fr/lieux-incontournables/ L’église Saint-Martin est l’une des plus anciennes église de la région. Plusieurs campagnes de travaux se sont succédées aux 11e, 12e, 16e et 18e siècles. Le chœur est couvert d’une belle voûte de style gothique Plantagenêt. Il est habillé d’un grand retable incurvé datant – pour sa partie centrale – de 1769 et représentant la Résurrection du Christ. Il est la réplique d’une toile peinte en 1702 par Antoine Coypel, à la demande du Grand dauphin (futur Louis XV) pour la chapelle du Château de Meudon. parking à proximité

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

