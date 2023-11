Ensemble Apotropaïk : « Le philtre et l’épée » Eglise Saint-Martin, Survilliers, 10 décembre 2023, Survilliers.

Ensemble Apotropaïk : « Le philtre et l’épée » Dimanche 10 décembre, 16h00 Eglise Saint-Martin, Gratuit

Tristan et Iseut… Les amants maudits, symboles de la force destructrice de la passion amoureuse, qui amène à défier l’ordre social et mène à la mort. On connaît l’intensité du poème lyrique qu’en a tiré Wagner mais que sait-on des premiers compositeurs inspirés par le couple légendaire ?

L’ensemble ApotropaïK a patiemment parcouru les manuscrits dispersés dans les bibliothèques de toute l’Europe, à la recherche de traces du chevalier et de la princesse. Les premières datent des années 1170 et se trouvent chez les poètes Béroul et Thomas d’Angleterre. Les troubadours ont vite repris le thème, à l’instar du célèbre Bernart de Ventadorn, dont l’une des chansons, Quan vei la lauzetamover, s’ouvre sur une comparaison avec le pauvre Tristan. Des lais anonymes conservés à Vienne aux pièces instrumentales abritées à Londres, en passant par les œuvres du Français Johannes Cuvelier et de l’Italien Jacopo da Bologna, les quatre jeunes musiciens traversent tout le Moyen Âge, révélant au passage la grande diversité de ses formes musicales. La formation renouvelle en effet l’approche des répertoires anciens. Elle invente sans cesse de nouveaux arrangements, mêlant subtilement les timbres des instruments dont elle joue : flûtes, vièle à archet, harpe gothique, luth… Leur passion pour ce répertoire n’a d’égale que celle de Tristan pour sa belle.

Eglise Saint-Martin, 3 Rue d’Alsace Lorraine 95470 Survilliers France Survilliers 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

