REQUIEM « CHER MOZART » Église-SAINT-MARTIN-SUR-OCRE Saint-Martin-sur-Ocre, 11 février 2024, Saint-Martin-sur-Ocre.

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11

QUATUOR ADÉLYS – COMPAGNIE ESTELLE DANVERS

Sur une idée originale de Gersende Mondani, l’échange artistique entre la

musique de Mozart et la danse contemporaine..

QUATUOR ADÉLYS – COMPAGNIE ESTELLE DANVERS

Sur une idée originale de Gersende Mondani, l’échange artistique entre la

musique de Mozart et la danse contemporaine.

La danse et la musique, la musique

et la danse étroitement liées par le

corps.

Mozart écrivait à son père Léopold,

quatre ans avant d’écrire son

Requiem :

« Comme la mort […] est l’ultime

étape de notre vie, je me suis

familiarisé depuis quelques années

avec ce meilleur et véritable ami

de l’homme, de sorte que son

image non seulement n’a pour

moi rien d’effrayant mais est plutôt

quelque chose de rassurant et de

consolateur ».

La version du Requiem de Mozart

écrite pour quatuor à cordes par

Lichtenthal en 1801, soit tout juste

10 ans après la mort de Mozart

permet une intimité incroyable

entre musiciens et spectateurs.

La force de cette messe des morts

demeure intacte. L’intensité est

respectée, la grandeur des phrasés

et le poids de chaque mot est

ressenti.

11 EUR.

Église-SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN