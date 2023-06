Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Sucy-en-Brie, 16 septembre 2023, Sucy-en-Brie.

Visite libre de l’église Saint-Martin 16 et 17 septembre Église Saint-Martin

Découvrez l’église Saint-Martin, l’un des édifices les plus anciens de la commune. Son architecture, caractérisée par différents styles (roman et début du gothique, style briard) lui a valu d’être en partie inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Nouveauté : un parcours en visite libre vous permettra de découvrir toutes les particularités architecturales et décoratives de cet édifice emblématique de la Ville.

Église Saint-Martin Place de l’Église 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Le clocher roman, haut de 28 m, est couvert d’un toit en bâtière typiquement briard. Le chœur et les chapelles latérales caractérisés par des voûtes gothiques remontent au XIIIe siècle : ils ont probablement été financés par le seigneur du lieu, le chapitre Notre-Dame de Paris. Le chevet plat, soutenu par de puissants contreforts est, lui aussi, caractéristique du style briard. La nef, le dallage du chœur et la façade sont du XVIIe siècle. Les vitraux du chœur, retraçant la vie de saint Martin, ont été offerts au XIXe siècle par une personnalité locale. RER A Sucy-Bonneuil / Bus ligne 1 ou 5 arrêt Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Sucy