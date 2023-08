Visite de l’église Saint Martin Église Saint-Martin Soucy, 16 septembre 2023, Soucy.

Ouverture exceptionnelle de l’église Saint Martin : visite libre ou visite commentée avec notre greeter.

Eglise romane du XIIIe siècle, inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques.qui possède un beau clocher roman, et dont les vitraux ont fait l’objet d’une restauration récente.

Elle abrite des objets mobiliers pour la plupart classés. Trois d’entre eux ont été récemment restaurés : le Christ en bois polychrome (XVIe siècle), le retable Saint-Sébastien (XVIIe siècle), inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques et replacé sur un autel de pierre remarquable du XIIIe siècle, le retable Saint-Martin (XVIIe siècle) sur un autel de bois situé dans le choeur, également inscrit à l’Inventaire des MH.

L’église abrite également la dalle funéraire de Sulpice Champion, sire de Pierrefonds (XVIIe siècle).

Un panneau exposé dans l’église présentera l’histoire et le patrimoine du village.

Église Saint-Martin Rue de l'église – 02600 Soucy Soucy 02600 Aisne Hauts-de-France En équilibre sur un promontoire qui domine la vallée, l'église Saint-Martin de Soucy est située au cœur d'un site en terrasses verdoyant et boisé.

Cette belle église du XIIIe siècle, en pierre de taille, est un point de départ privilégié pour découvrir le patrimoine naturel et bâti de Soucy, village typique du Soissonnais.

