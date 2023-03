Découverte du Vitrail église Saint Martin Sorbey Catégories d’Évènement: Meuse

Sorbey

Découverte du Vitrail église Saint Martin, 1 avril 2023, Sorbey. Découverte du Vitrail 1 et 2 avril église Saint Martin Projet culturel insolite, évènement inoubliable !

Sorbey, un village tout en couleur ! A la découverte du Vitrail Sorbey, charmant village meusien vous ouvre les portes de son joyau architecturale : son église Saint Martin .

Venez découvrir un Métier d’Art de la lignée des orfèvres : les Vitraux !

Récemment choisi pour la création de nouveau vitraux inédit, Yves Mendes, Maitre Verrier, Artisan d’Art passionné, créateur de la Lanterne du Jubilé des 800 ans de la cathédrale de Metz ainsi que les 649 lanternes des paroisses mosellanes, vous aceuillera avec joie dans ce magnifique édifice.

Au programme: démonstrations et initiation à cet art pour les adulte uniquements pour des raison de sécurité évidentes, un atelier maquette de vitraux et gravure sur verre est prévu pour les enfants.

Toute la commune de Sorbey et les Métiers d’Art vous attendent chaleuresement !

Repartez tous avec des beaux souvenirs et votre création unique comme vous… Au plaisir de vous rencontrer ! église Saint Martin Rue de l’Église, 55230 Sorbey Sorbey 55230 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/yvovitro »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Vitrail vitraux maquette vitrail création Yves Mendes Atelier Yvo Vitro

