Concert des Orgues Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Saint Martin Entrée libre

Les Orgues de Saint Martin : Une symphonie patrimoniale envoûtante lors de la Journée du Patrimoine.

Dans l’écrin majestueux de l’église Saint Martin, laissez-vous envoûter par une expérience musicale unique qui vous transportera au cœur de notre patrimoine culturel.

Au cœur de cette journée exceptionnelle, l’orgue de l’église Saint Martin se dévoilera dans toute sa splendeur, après une restauration minutieuse qui lui a redonné sa voix d’antan. Venez célébrer cette renaissance musicale lors d’un concert gratuit où les sonorités célestes de cet instrument millénaire viendront toucher vos âmes.

Préparez-vous à être emportés par une symphonie enchanteresse, alors que les doigts agiles de l’organiste feront résonner les tuyaux de l’orgue avec passion et virtuosité. Les mélodies qui s’élèveront de cet instrument emblématique vous transporteront au-delà du temps et de l’espace, créant un lien intemporel entre le passé et le présent.

Mais ce n’est pas tout ! L’association « Les Orgues de Saint Martin » vous propose également une projection immersive qui vous dévoilera les coulisses de la restauration de cet orgue d’exception. Plongez au cœur du processus minutieux qui a permis de préserver ce trésor musical, témoignage vivant de notre héritage artistique.

Une autre surprise vous attend à 16h00 : la volée des cloches de l’église Saint Martin. Ce moment solennel, chargé d’histoire, résonnera à travers la ville, rappelant l’importance de cet édifice religieux. Laissez-vous envelopper par ces sonorités puissantes, qui éveillent nos sens et nous connectent à nos racines.

En sortant de l’église, vous serez accueillis par la façade entièrement rénovée de Saint Martin, qui brille de mille feux, fièrement dressée dans son éclat originel. Admirez les détails architecturaux, les sculptures délicates qui ornent cet édifice majestueux. Et ne manquez pas de flâner dans le square réaménagé, offrant de splendides espaces verts où vous pourrez vous ressourcer et vous émerveiller devant cette harmonie entre l’art et la nature.

L’association « Les Orgues de Saint Martin » vous convie avec enthousiasme à venir célébrer ce patrimoine culturel d’exception lors de la Journée du Patrimoine. Que vous soyez un amoureux de la musique, un passionné d’histoire ou simplement en quête d’une expérience sensorielle enivrante, cet événement promet de vous transporter dans une dimension où l’émotion et la découverte se rencontrent.

Informations pratiques :

Dimanche 17 septembre 2023 de 14h30 à 18h00

Lieu : Église Saint Martin, rue de l’église

Contact : Mr Jean-Marie Lecoufle au 06 18 55 85 75

Concert gratuit

Église Saint Martin rue Jean Baptiste Lebas 59450 Sin le Noble Sin-le-Noble 59450 Nord 06 18 55 85 75

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

