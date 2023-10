Journées européennes du patrimoine : l’histoire du village de Saint-Martin Église Saint-Martin Sigloy Catégorie d’Évènement: Sigloy Journées européennes du patrimoine : l’histoire du village de Saint-Martin Église Saint-Martin Sigloy, 21 septembre 2024, Sigloy. Journées européennes du patrimoine : l’histoire du village de Saint-Martin 21 et 22 septembre 2024 Église Saint-Martin Voir http://www.letterboxvillage.com Exposition d’une grande fresque de 24 mètres de long. Cette fresque résume les événements de l’évolution du village pour devenir le village des Boîtes Aux Lettres. Présentation du livre « Jadis & naguère à Saint-Martin-d’Abbat » et de l’histoire du village. Église Saint-Martin Route de Tigy, Sigloy Sigloy [{« type »: « link », « value »: « http://www.letterboxvillage.com »}, {« type »: « email », « value »: « ass.smademain@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-09-21T15:00:00+02:00 – 2024-09-21T18:00:00+02:00

2024-09-22T15:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00 FMACEN045V502JRD FPR-OTI Détails Catégorie d’Évènement: Sigloy Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Route de Tigy, Sigloy Ville Sigloy Lieu Ville Église Saint-Martin Sigloy latitude longitude 47.833607;2.225461

