Libre participation

avec Bal e tu, Canti Canta et Danses trads de la MJC Carcassonne Eglise Saint Martin, Saint-Martin-le-Vieil (11) Rue de l’Église Eglise Saint Martin, 11170 Saint-Martin-le-Vieil, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39693 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 17h30 Concert à l’église Choeur Canti Canta sous la direction de Pascale Moreno Libre participation 19h Descente du village aux lampions 19h30 au foyer : Danses et grignotis à partager pour petits et grands Vin chaud, chocolat, douceurs Libre participation Toutes les danses seront expliquées par François Nicolas et Charlotte Pétroff au son du violon de Sylvie Piquemal. Alors, en piste ! source : événement Concert et veillée festive publié sur AgendaTrad

