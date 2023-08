Visite guidée église St Martin de Brômes Eglise Saint-Martin Saint-Martin-de-Brômes Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Martin-de-Brômes Visite guidée église St Martin de Brômes Eglise Saint-Martin Saint-Martin-de-Brômes, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Brômes. Visite guidée église St Martin de Brômes 16 et 17 septembre Eglise Saint-Martin Entrée libre Visite guidée de l’église Saint-Martin de Saint-Martin de Brômes.

Edifice religieux construit entre le XIème et XIIème siècle pour sa partie romane. Les extensions gothiques datent du XIVème siècle.

A la fin du XIXème siècle, le peintre Esprit-Michel Gibelin a orné l’église de magnifiques tableaux représentant des épisodes de la vie de Saint-Martin.

On peut aussi admirer un tabernacle en bois doré du XVIIIème siècle. Eglise Saint-Martin Saint-Martin de Brômes Saint-Martin-de-Brômes 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 18683147 http://saint-martin-de-bromes.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100080491753292 Eglise des XII et XIVème siècles. Peintures d’Esprit-Michel Gibelin datant de la fin du XIXème siècle En raison des travaux de la tour, l’accès se fait uniquement par le chemin du cimetière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

En raison des travaux de la tour, l'accès se fait uniquement par le chemin du cimetière.

