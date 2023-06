Présentation de l’Orgue suivi d’un récital dans l’église d’Orsay Eglise Saint-Martin Saint-Laurent 1 rue Boursier 91400 Orsay Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay Présentation de l’Orgue suivi d’un récital dans l’église d’Orsay Eglise Saint-Martin Saint-Laurent 1 rue Boursier 91400 Orsay Orsay, 17 septembre 2023, Orsay. Présentation de l’Orgue suivi d’un récital dans l’église d’Orsay Dimanche 17 septembre, 17h00 Eglise Saint-Martin Saint-Laurent 1 rue Boursier 91400 Orsay Entrée libre Le professeur d’orgue du Conservatoire de la Vallée de Chevreuse présentera l’orgue puis donnera un récital. Eglise Saint-Martin Saint-Laurent 1 rue Boursier 91400 Orsay 1 rue Boursier 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 28 86 68 Eglise catholique RER B Orsay ville, parking de la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

