Concert du Patrimoine Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École Catégories d’Évènement: Essonne

Oncy-sur-École Concert du Patrimoine Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École, 17 septembre 2023, Oncy-sur-École. Concert du Patrimoine Dimanche 17 septembre, 17h00 Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Entrée libre, participation souhaitée au profit de l’entretien de l’église A l’occasion des journées du Patrimoine, l’ADEBO propose un concert exceptionnel de musique Cajun.

Retrouvez tout le charme et les rythmes de la musique de la Nouvelle Orléans et le charme de l’accent de des bayous de la Louisiane avec le groupe 100% féminin, MAMAN ROULAILLE

Entrée libre, participation souhaitée au profit de l’entretien de l’église. Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École 91490 Essonne Île-de-France 01 64 98 81 40 http://www.oncy-sur-ecole.fr L’église romane Saint-Martin édifiée au XIème siècle en même temps que le nouveau prieuré qu’elle avait pour fonction de desservir est une des plus anciennes du département de l’Essonne. Elle est un témoin, remarquable pour la région, des constructions de l’époque.

L’édifice de taille très modeste présente une partie romane assez rare en Gâtinais et une décoration intérieure fort intéressante. Visites sur rendez-vous Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:15:00+02:00 Mairie Oncy sur Ecole Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Oncy-sur-École Autres Lieu Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Adresse Oncy-sur-Ecole Ville Oncy-sur-École Departement Essonne Lieu Ville Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École latitude longitude 48.380587;2.474137

Eglise Saint Martin, rue Lantara, 91490 Oncy-sur-Ecole Oncy-sur-École Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oncy-sur-ecole/