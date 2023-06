CONCERT HEAR THE VOICE : TEARS OF LONDON Eglise Saint Martin – Rue de l’Eglise Sarrebourg, 6 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Ce programme, proposé par l’Ensemble Jacques Moderne, se compose de très belles pièces tirées du recueil The Teares or Lamentations of a sorrowfull soule (Les Larmes ou lamentations d’une âme douloureuse, 1614) de Sir William Leighton (1565-1622). Motets & lamentations de R. White, T. Tallis, O. Gibbons, J. Dowland, J. Wilbye, W. Byrd.

Billetterie en ligne à compter du 12 juin 2023, placement libre.. Tout public

Jeudi 2023-07-06 à 03:02:00 ; fin : 2023-07-06 22:30:00. 15 EUR.

Eglise Saint Martin – Rue de l’Eglise

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



This program, proposed by Ensemble Jacques Moderne, features a selection of beautiful pieces from the collection The Teares or Lamentations of a sorrowfull soule (1614) by Sir William Leighton (1565-1622). Motets & lamentations by R. White, T. Tallis, O. Gibbons, J. Dowland, J. Wilbye, W. Byrd.

Online ticketing from June 12, 2023, free seating.

Este programa, propuesto por el Ensemble Jacques Moderne, presenta algunas piezas muy bellas de la colección The Teares or Lamentations of a sorrowfull soule (1614) de Sir William Leighton (1565-1622). Motetes y lamentaciones de R. White, T. Tallis, O. Gibbons, J. Dowland, J. Wilbye, W. Byrd.

Venta de entradas en línea a partir del 12 de junio de 2023, asiento libre.

Dieses Programm wird vom Ensemble Jacques Moderne angeboten und besteht aus wunderschönen Stücken aus der Sammlung The Teares or Lamentations of a sorrowfull soule (Die Tränen oder Klagen einer schmerzhaften Seele, 1614) von Sir William Leighton (1565-1622). Motetten & Klagelieder von R. White, T. Tallis, O. Gibbons, J. Dowland, J. Wilbye, W. Byrd.

Online-Ticketing ab dem 12. Juni 2023, freie Platzwahl.

Mise à jour le 2023-06-01 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG