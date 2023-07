Visite guidée pour les scolaires Église Saint-Martin Rouvres, 15 septembre 2023, Rouvres.

Visite guidée pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Nombre de place : 100 personnes

Notre église Saint-Martin à Rouvres a été sélectionnée pour faire partie

des 240 monuments historiques soutenus par la « Mission Stéphane Bern ».

Vous pourrez découvrir ce monument religieux du XIIe siècle, avec un ajout d’une facade Renaissance et une extansion au XIXe siècle.

Une cloche offerte par la petite fille de Lully et des cadrans solaires et des graffitis exceptionnels.

Découvrez mille ans d'histoire dans une église aux multiples spécificités. Le vocable de Saint-Martin sous lequel cette église est consacrée, permet de penser que la paroisse a une origine fort ancienne, probablement mérovingienne. L'édifice actuel conserve quelques vestiges pouvant remonter au XIe siècle, dont la nef principale.

Le collatéral situé à gauche, large de cinq mètres, communique avec la grande nef par une arcade en plein cintre, soutenue par des piliers carrés en pierre de grès. Cette utile addition à l’église date de 1820.

La tour du clocher renfermait autrefois deux cloches, dont l’une a été soustraite par le comité révolutionnaire. La cloche qui reste pèse 1600 kg, porte le millésime de 1760.

La voûte lambrissée porte plusieurs inscriptions qui rappellent que cette partie de l’édifice a été, sinon détruite, du moins considérablement endommagée au cours de la guerre de 100 ans et restaurée en 1536.

L’église Saint-Martin de Rouvres présente un ensemble de cadrans solaires, unique dans le département.

L’édifice présente une originalité, qu’elle partage avec plusieurs églises de la région, qui est d’avoir un grand nombre de gravures de type graffiti sur ses murs. Parking en face de l’Eglise Saint-Martin- Nous sommes à 5 km d’Anet

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

