Exposition d’artistes locaux Église Saint-Martin Roullours Catégories d’Évènement: Calvados

Roullours Exposition d’artistes locaux Église Saint-Martin Roullours, 16 septembre 2023, Roullours. Exposition d’artistes locaux 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Exposition d’artistes locaux (peinture, sculpture, céramique, dentelles…)

Visite libre et gratuite Église Saint-Martin Le Bourg, Roullours, 14500 Vire Normandie Roullours 14500 Calvados Normandie 02 31 68 06 04 Église du XIIe siècle dédiée à Saint-Martin. Du côté sud deux baies surmontées d’un trèfle. Dans le chœur une piscine avec colonnette gothiques. Voûte en bois. Le maître autel du XIVe s. avec tableau de la Vierge à l’enfant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mairie de Roullours Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Roullours Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Le Bourg, Roullours, 14500 Vire Normandie Ville Roullours Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Martin Roullours

Église Saint-Martin Roullours Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roullours/