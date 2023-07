Circuit pédestre commenté – Chapelles de Roubaix Eglise Saint-Martin Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Circuit pédestre commenté – Chapelles de Roubaix Samedi 16 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Sur réservation

L’association CHAPELLES&CO porte un intérêt à faire revivre au quotidien le petit patrimoine dit « remarquable ». À l’origine, les chapelles constituaient un patrimoine rural, bien vivant et protégé. Au cours des siècles et de l’évolution de nos villes, de nos villages et de nos sociétés, elles sont devenues un patrimoine urbain ; délaissé et menacé de disparition car très souvent méconnu et incompris. L’association vous invite à découvrir les chapelles roubaisiennes, un patrimoine remarquable, insoupçonné et méconnu.

Eglise Saint-Martin Grand-Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « chapelles.and.co@gmail.com »}] Métro ligne 2, station Roubaix Grand-Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Anaïs Gadeau