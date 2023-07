Ouverture de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix.

Ouverture de l’église Saint-Martin 15 – 17 septembre Église Saint-Martin

L’église Saint-Martin est l’un des monuments les plus remarquables du style néo-gothique à Roubaix. Restaurée entre 2016 et 2019, elle arbore des éléments de multiples époques, parmi lesquels la tour de la façade datant du 16e siècle. Les Amis de Saint-Martin vous proposent d’explorer les lieux, en visite libre, et accompagnée le dimanche.

Église Saint-Martin Grand Place – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Elle est dédiée à saint Martin, apôtre des Gaules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Anaïs Gadeau