Rohaire Visite libre Église Saint-Martin Rohaire, 16 septembre 2023, Rohaire. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Visite libre de l’église Saint-Martin selon les horaires d’ouverture. Église Saint-Martin D117.9, 28340 Rohaire Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr La fondation de l’église Saint-Martin remonterait au XIIe siècle, elle est située au centre du bourg et est ornée de vitraux losangés. Sur le seuil de porte, nous pouvons observer la moitié d’une pierre tombale arrachée au dallage de l’église ainsi que deux dalles gravées, incluses dans le pavage du porche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

