Concert de jazz classique – Le Trio Palacio Eglise Saint-Martin Réveillon, 15 septembre 2023, Réveillon.

Réveillon,Orne

Concert de jazz avec Le Trio Palacio, composé de Jean-Jacques Ruhlmann au saxophone, Alain Grange au violoncelle et Olivier Cahours à la guitare acoustique.

Concert organisé par l’Association du Patrimoine de Réveillon.

Réservation souhaitée..

2023-09-15 20:00:00 fin : 2023-09-15 . .

Eglise Saint-Martin

Réveillon 61400 Orne Normandie



Jazz concert with Le Trio Palacio, featuring Jean-Jacques Ruhlmann on saxophone, Alain Grange on cello and Olivier Cahours on acoustic guitar.

Concert organized by the Réveillon Heritage Association.

Reservations required.

Concierto de jazz con Le Trio Palacio, con Jean-Jacques Ruhlmann al saxofón, Alain Grange al violonchelo y Olivier Cahours a la guitarra acústica.

Concierto organizado por la Asociación del Patrimonio de Réveillon.

Reserva obligatoria.

Jazzkonzert mit dem Trio Palacio, bestehend aus Jean-Jacques Ruhlmann am Saxophon, Alain Grange am Cello und Olivier Cahours an der Akustikgitarre.

Das Konzert wird von der Association du Patrimoine de Réveillon organisiert.

Reservierung erwünscht.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme