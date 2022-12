Visite guidée du retable de l’église de Repentigny : de nouvelles découvertes ! Eglise saint Martin Repentigny Catégories d’évènement: Calvados

Repentigny

Visite guidée du retable de l’église de Repentigny : de nouvelles découvertes ! Eglise saint Martin, 19 septembre 2020, Repentigny. Visite guidée du retable de l’église de Repentigny : de nouvelles découvertes ! 19 et 20 septembre 2020 Eglise saint Martin

15 pers maximum par visite

L’ association des Amis du Patrimoine de Repentigny vous propose de découvrir l’église Saint – Martin, son retable, le plus vieux du Pays d’Auge et son maître-hotel. Eglise saint Martin 14340 Repentigny Repentigny 14340 Calvados Normandie

0689779157 https://repentignypatrimoine.com/ Repentigny, petit village d’à peine une centaine d’âmes, dominant la vallée de la Dorette, présente sur ses hauteurs une petite église au charme désuet contenant un retable de tradition médiévale datant du début du XVII ème siècle, le plus vieux du pays d’Auge. Sa forme rectangulaire et son bas-relief de bois polychromé en font une pièce unique. Au verso nous avons découvert la vie de St Martin évêque en grisaille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-19T10:00:00+02:00

2020-09-20T18:00:00+02:00 © Marion Lamy

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Repentigny Autres Lieu Eglise saint Martin Adresse 14340 Repentigny Ville Repentigny Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Eglise saint Martin Repentigny Departement Calvados

Eglise saint Martin Repentigny Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/repentigny/

Visite guidée du retable de l’église de Repentigny : de nouvelles découvertes ! Eglise saint Martin 2020-09-19 was last modified: by Visite guidée du retable de l’église de Repentigny : de nouvelles découvertes ! Eglise saint Martin Eglise saint Martin 19 septembre 2020 Église Saint-Martin Repentigny Repentigny

Repentigny Calvados