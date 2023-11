Concert de Noël gospel avec le SoulSpirit Choir Eglise Saint-Martin Rennes, 10 décembre 2023, Rennes.

Concert de Noël gospel avec le SoulSpirit Choir Dimanche 10 décembre, 15h00 Eglise Saint-Martin Participation financière libre

Notre traditionnel, et toujours très apprécié, Concert de Noël accueillera cette année le SoulSpirit Choir de Rennes.

Venez vibrer et vous préparer à la joie de Noël avec ce chœur Gospel Rennais, 70 choristes amateurs dirigés par la talentueuse Julia Chesnin, accompagnés par le pianiste inspiré Emmanuel Guillard, claviériste chevronné, enseignant au Conservatoire de Rennes.

Le Groupe Gospel a choisi un programme qui se fonde sur un répertoire Gospel traditionnel et contemporain. Ce sera un mélange subtil entre racines et modernité.

Organisateur : Association « La chorale & les amis de l’orgue de Saint-Martin de Rennes »

Contact : contact@orgue-saint-martin.org

Eglise Saint-Martin 2 rue de la Pompe 35000 Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.orgue-saint-martin.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

