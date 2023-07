Concert Brice GÉRARD – guitare & voix Eglise Saint Martin Poussignac, 6 août 2023, Poussignac.

Poussignac,Lot-et-Garonne

Concert guitare et voix.

Chansons d’ici et d’ailleurs.

Brice GÉRARD chante le Lot-&-Garonne, la Gascogne, la Corse & l’Italie..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

Eglise Saint Martin

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Guitar and voice concert.

Songs from here and elsewhere.

Brice GÉRARD sings of Lot-&-Garonne, Gascony, Corsica & Italy.

Concierto de guitarra y voz.

Canciones de aquí y de otros lugares.

Brice GÉRARD canta sobre Lot-&-Garonne, Gascuña, Córcega e Italia.

Konzert mit Gitarre und Stimme.

Lieder von hier und anderswo.

Brice GÉRARD singt über Lot-&-Garonne, die Gascogne, Korsika & Italien.

