Concert : « Chœur en harmonie » Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Martin Prix libre. Entrée libre.

Participez à un concert réalisé par la chorale Chœur en Harmonie, au sein de l’église Saint-Martin. Au programme :

– « Tu portes celui qui porte tout » (Ama Maîtea), chant populaire dalmate.

– « Ave Maria » de Caccini.

– « Ah! Qu’il est beau ce jouvenceau » de Molière Lully.

– « Nocturne 1 » de Mozart.

– « Chanson pour l’aurore » de Gilbert Ménil.

– « Je suis l’amante » de Claude Monnier.

– « Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand.

– « Madame votre fille a vingt ans » de Georges Moustaki.

– « Quand on n’a que l’amour » de Jacques Brel.

– « La Barcarolle les contes d’Hoffman » d’Offenbach.

– « La valse n°2 » de Chostakolovitch.

– « Heure exquise » de Frantz Lehar.

– « La truite » de Schubert.

– « Signore delle cime » de Bapi de Marzi.

Église Saint-Martin Le Bourg, 47700 Poussignac Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 83 72 06 63 http://culturepoussignac.blogspot.com/ Église gothique du XVIe siècle restaurée avec des voûtes rares et des médaillons gravés. On y retrouve des peintures murales, et une chaire gravée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Chorale Choeur en Harmonie