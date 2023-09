Exposition : « Artistes Amateurs 2023 » Église Saint-Martin Poussignac, 15 septembre 2023, Poussignac.

Exposition : « Artistes Amateurs 2023 » 15 – 17 septembre Église Saint-Martin Gratuit. Entrée libre.

12 artistes amateurs vous proposent de découvrir leurs oeuvres.

Le public est invité à voter pour la remise de plusieurs récompenses.

Église Saint-Martin Le Bourg, 47700 Poussignac Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 83 72 06 63 http://culturepoussignac.blogspot.com/ Église gothique du XVIe siècle restaurée avec des voûtes rares et des médaillons gravés. On y retrouve des peintures murales, et une chaire gravée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Lacroix Tiphaine