Automne musical – Epsilon Eglise Saint-Martin Pompignac, 4 novembre 2023, Pompignac.

Pompignac,Gironde

Dans le cadre du festival Automne musical, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais vous propose un concert de musique classique au sein de l’église de Pompignac. L’Ensemble Epsilon est un quatuor de musiciens, tous lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, constitué de Franck PULCINI (trompettiste), Jean-Michel VINIT (corniste), Bruno FLAHOU (tromboniste) et Thierry THIBAULT (tubiste). Ils vous interpréteront avec talent de grands classiques. Entrée libre, sans réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 22:30:00. EUR.

Eglise Saint-Martin Route de l’Église

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Automne musical festival, the Communauté de Communes des Coteaux Bordelais is offering a classical music concert at the Pompignac church. The Ensemble Epsilon is a quartet of musicians, all laureates of the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, comprising Franck PULCINI (trumpet), Jean-Michel VINIT (horn), Bruno FLAHOU (trombone) and Thierry THIBAULT (tuba). They’ll give you a talented rendition of the great classics. Free admission, no reservations required.

En el marco del festival musical de Automne, la Communauté de Communes des Coteaux Bordelais ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Pompignac. El Ensemble Epsilon es un cuarteto de músicos, todos ellos laureados del Conservatorio Nacional Superior de Música de París, formado por Franck PULCINI (trompeta), Jean-Michel VINIT (trompa), Bruno FLAHOU (trombón) y Thierry THIBAULT (tuba). Interpretarán para usted grandes clásicos. Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen des Festivals Automne musical bietet die Communauté de Communes des Coteaux Bordelais ein klassisches Musikkonzert in der Kirche von Pompignac an. Das Ensemble Epsilon ist ein Quartett von Musikern, die alle Preisträger des Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris sind. Es besteht aus Franck PULCINI (Trompeter), Jean-Michel VINIT (Hornist), Bruno FLAHOU (Posaunist) und Thierry THIBAULT (Tubist). Sie werden Ihnen mit Talent große Klassiker vortragen. Eintritt frei, keine Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers