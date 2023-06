Église Saint-Martin, Parcé-sur-Sarthe (72) Eglise Saint Martin – Parcé-sur-Sarthe Parcé-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Parcé-sur-Sarthe

Église Saint-Martin, Parcé-sur-Sarthe (72)

Mardi 27 juin, 21h00
Entrée libre

Durant cette soirée, venez déambuler dans l'église à la découverte de son architecture et son mobilier. Des lectures de poèmes ponctueront la soirée et les complies seront chantées à la fin.

Eglise Saint Martin – Rue Dorée – 72300 Parcé sur S
Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe
Pays de la Loire

2023-06-27T21:00:00+02:00 – 2023-06-27T22:00:00+02:00

