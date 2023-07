Visite commentée Église Saint-Martin Ouzouer-sur-Trézée Catégories d’Évènement: Loiret

Ouzouer-sur-trezee Visite commentée Église Saint-Martin Ouzouer-sur-Trézée, 16 septembre 2023, Ouzouer-sur-Trézée. Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Retable imposant du XVIIe siècle, peintures italiennes du XVIe siècle : » les apôres au Credo », Belle statuaire régionale.

Accès au clocher du XIIe siècle et à la charpente de la nef. Église Saint-Martin Rue Grande 45250 Ouzouer-sur-Trézée Ouzouer-sur-Trézée 45250 La Gare Loiret Centre-Val de Loire 06 23 21 19 21 http://www.la-martine.fr Église de la fin du XIIe-début du XIIIe siècle, offrant une étonnante harmonie entre l’art roman, gothique et cistercien. Clocher accessible ; important retable du XVIIe siècle ; peintures italiennes du XVIe siècle classées au titre des monuments historiques « Les Apôtres au Credo » ; belle statuaire régionale. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Michel de Metz

