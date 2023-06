Découvrez un mobilier d’exception réalisé par Marc et Dominique Ferrère dans une église typique du baroque pyrénéen Église Saint-Martin Orignac Orignac Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Orignac Découvrez un mobilier d’exception réalisé par Marc et Dominique Ferrère dans une église typique du baroque pyrénéen Église Saint-Martin Orignac, 16 septembre 2023, Orignac. Découvrez un mobilier d’exception réalisé par Marc et Dominique Ferrère dans une église typique du baroque pyrénéen 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Gratuit. Entrée libre. Ouverte par un bénévole de la Maison des Ferrère et du baroque pyrénéen, l’église d’Orignac pourra être découverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous pourrez parcourir l’église en visite libre, ou en visite guidée, accompagné par le bénévole présent sur place. L’église d’Orignac possède une architecture singulière et un riche mobilier ; en effet, l’église s’est enrichie au moment de la Révolution du mobilier de l’ancien couvent de Médoux, situé à Asté dans la vallée de Campan.

Elle possède donc depuis la fin du XVIIIe siècle deux pièces majeures de la production baroque pyrénéenne, un tabernacle réalisé par Marc Ferrère et un sublime baldaquin réalisé par Dominique Ferrère. Église Saint-Martin Place Deras Lacas, 65200 Orignac Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 61 28 https://pyrenees-patrimoinebaroque.a3w.fr L’église Saint-Martin, bâtie sur une butte, domine le centre d’Orignac. L’église elle-même, dans sa forme actuelle, peut dater des XVe ou XVIe siècles. Le clocher, haute tour carrée surmontée d’une toiture à cinq clochetons, est bâti contre le pignon ouest.

Vers la fin du XVIIIe siècle, l’édifice est profondément remanié. Lors de la Révolution, des boiseries de Marc et Dominique Férrère sont transportées dans l’église. Parking en face de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

