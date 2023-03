CONCERT DE PRINTEMPS Eglise Saint Martin, 22 avril 2023, OLTINGUE.

Concerts de Printemps de l’ENSEMBLE MUSICAL ET FOLKLORIQUE DE HIRSINGUE

Tous les printemps L’Ensemble Musical et Folklorique propose son Concert de printemps à deux endroits différents à travers le Sundgau, pour toucher un public plus large en amenant le concert chez eux.

Cette année les musiciens de Hirsingue produisent leur Concert de Printemps en l’église Saint Martin d’Oltingue et en l’église Saint Jean-Baptiste de Hirsingue.

Les musiciens de Hirsingue sous la Direction de Jérôme Enderlin, offrent une prestation très variée en faisant la part belle aux musiques de film pour que chaque auditeur puisse y trouver son inspiration. Au programme :

« Alégria » musique du spectacle du Cirque soleil,

« Portrait de Carlos Santana », un des guitaristes contemporains les plus connus au monde créateur du Rock latino,

« Just a Closer Walk with thee » un des hymnes les plus populaires joués par les fanfares lors d’un enterrement de jazz,

« Tableau extrait du Ballet de Roméo et Juliette » de Sergej Prokofieff,

« Forest Gump » comédie dramatique américaine,

« Dance avec les Loups » histoire d’un officier la guerre de sécession,

« Gladiator » raconte la chute d’un général romain qui deviendra gladiateur,

« Le livre de la Jungle » extrait de la bande dessinée,

« Le Lion est mort ce soir » a capella version Pow Wow.

Et pour finir avec note plus traditionnelle et lancer la nouvelle saison des animations estivales organisées par l’Ensemble Musical et Folklorique, « Unser Tag » Mährische Polka de Jorg Bollin.

Eglise Saint Martin 18 Pl. Saint-Martin , 68480 OLTINGUE OLTINGUE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:00:00+02:00

