Eglise Saint-Martin en Vimeu Rural, le samedi 2 juillet à 20:00

Accueil à 20h Petit discours du curé et du maire. Eclairage du Saint Martin. Vie de saint Martin racontée en 5 épisodes entrecoupés de musiques. Verre de l’amitié

Entrée libre

Vie de saint Martin racontée par des conteuses
Eglise Saint-Martin en Vimeu Rural
9 rue Jules Verne 80140 Oisemont
Oisemont
Somme

2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T22:00:00

