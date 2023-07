Visite commentée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Mory, 16 septembre 2023, Mory.

L’église Saint Martin de Mitry-Mory est un témoin majeur de la campagne de constructions d’églises dans le nord du pays de France à la Renaissance. Elle fut édifiée entre 1500 et 1550, et son style représente parfaitement la transition entre le gothique flamboyant et le style Renaissance.

Bien qu’elle soit encore en restauration, on peut déjà y admirer son incroyable chœur à cinq chapelles, avec notamment une chapelle édifiée sous (et pour ?) Henri II, qui a conservé son décor sculpté avec par exemple la salamandre de son père et ses propres emblème et monogramme. On y trouve aussi gisant du Christ qui, pour n’être qu’un plâtre polychrome du XIXe siècle, n’en est pas moins extraordinaire, ainsi qu’un plafond au décor énigmatique. Dans une autre chapelle une remarquable légende de saint Roch, du XVIe. Plus loin, un riche mobilier XVIIe et XVIIIe.

Ces éléments sont présentés par une exposition et des visites-conférences.

Mais l’église Saint Martin abrite surtout un orgue baroque, peut-être le plus beau d’Île de France. Construit en 1649 par un des meilleurs ateliers de France, agrandi en 1750 par la maison Clicquot, il a échappé aux restaurations du XIXe siècle, de sorte qu’il a conservé l’essentiel de son matériel d’origine, ce qui peut le faire rivaliser avec Poitiers ou Souvigny. On pourra admirer aussi le magnifique buffet XVIIe, qui nous est lui aussi parvenu presque intact.

Un concert à entrée libre y sera donné le dimanche après-midi.

Église Saint-Martin 20 rue Biesta 77290 Mitry-Mory Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

