Visite libre de l’Église Saint-Martin 16 et 17 septembre Église Saint-Martin, Morlaix Entrée libre et gratuite.

Venez découvrir les 8 grandes toiles réalisées en 1892 par Édouard Puyo en visite libre !

Église Saint-Martin, Morlaix 1, Place Saint-Martin, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Tourisme/Patrimoine-culturel/Les-eglises-et-chapelles L’Église St Martin a été construite à la fin du XVIIIe siècle, elle est aujourd’hui considérée comme monument remarquable. La Bretagne n’en possède guère de ce style et de cette époque. L’église de Saint-Martin a la particularité d’être sur le territoire de la commune de Morlaix (Finistère) et d’être aussi l’église de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Depuis le XIIe siècle, elle formait avec Saint-Matthieu et Saint-Melaine, l’une des trois paroisses de Morlaix. Le quartier de Bourret, où est construite l’église, dépend de cette ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00