L'église actuelle a été bâtie sur les vestiges d'une église du XIIe siècle sans doute contemporaine de la création du castelnau. L'église Saint-Martin fut profondément modifiée en 1840 ; chœur avec voûte de pierre de style flamboyant, maître-autel en bois sculpté doré. Dans la chapelle du sud, trône une pietà du XVe siècle. Présence également d'un reliquaire de saint Martin, patron de la paroisse. Découvrez ce lieu pour les Journées européennes du patrimoine.

