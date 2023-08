Plongez dans l’histoire : visite des bains gallo-romains de Moissac Église Saint-Martin Moissac, 16 septembre 2023, Moissac.

Plongez dans l’histoire : visite des bains gallo-romains de Moissac 16 et 17 septembre Église Saint-Martin Gratuit. Sur inscription.

Venez découvrir le site le plus ancien de Moissac, sauvé in extremis de la destruction. Grâce aux images d’archives et aux reconstitutions 3D, laissez-vous conter l’histoire de ce monument, depuis les bains antiques jusqu’aux fouilles archéologiques récentes. N’oublions pas sa chapelle ornée de peintures murales du XVe siècle.

Grâce aux découvertes archéologiques récentes, Moissac redécouvre son passé antique. Pas de ville, mais plusieurs villae, ces grandes exploitations qui profitent de la plaine fertile du Tarn et des sols argilo-calcaires des coteaux pour exporter vin et autres produits agricoles. Les bains gallo-romains de Saint-Martin, dont l'hypocauste est exceptionnellement conservé, témoignent de cette occupation. Christianisé durant le Haut Moyen Âge, l'église connait des aménagements successifs au cours des siècles. Sa chapelle du XVe siècle renferme des peintures murales d'une très grande qualité.

