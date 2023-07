Randonnée commentée autour des deux églises Art déco de Martigny-Courpierre et Monthenault Eglise Saint-Martin Martigny-Courpierre Catégories d’Évènement: Aisne

Martigny-Courpierre Randonnée commentée autour des deux églises Art déco de Martigny-Courpierre et Monthenault Eglise Saint-Martin Martigny-Courpierre, 17 septembre 2023, Martigny-Courpierre. Randonnée commentée autour des deux églises Art déco de Martigny-Courpierre et Monthenault Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Martin Accès sur inscription Cette balade accompagnée partira de l’église de Martigny pour rallier l’église de Monthenault par le petit chemin de la Chenaye…

(durée : 3h aller-retour / distance : 4 km à pied / se munir de bonnes chaussures / possibilité pour les personnes de se rendre à la seconde église en voiture) Eglise Saint-Martin Rue de Laon, 02860 Martigny-Courpierre Martigny-Courpierre 02860 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 OT Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Martigny-Courpierre Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse Rue de Laon, 02860 Martigny-Courpierre Ville Martigny-Courpierre Departement Aisne Lieu Ville Eglise Saint-Martin Martigny-Courpierre

Eglise Saint-Martin Martigny-Courpierre Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigny-courpierre/