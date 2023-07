Exposition et rencontres sur Les abeilles, protectrices du patrimoine vivant Église Saint-Martin Marcé-sur-Esves, 16 septembre 2023, Marcé-sur-Esves.

Exposition et rencontres sur Les abeilles, protectrices du patrimoine vivant 16 et 17 septembre Église Saint-Martin

Exposition concernant les abeilles : leur importance pour la conservation du patrimoine végétal et de sa diversité, les risques et les causes de la chute des populations.

Rencontres avec des apiculteurs et des passionnés.

Animations autours de l’apiculture.

Église Saint-Martin Rue des 4-Ponts 37160 Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église des XIe et XIIe siècles, remaniée aux XVe et XVI siècles et ornée des vitraux de Norbert Pagé et Hervé Debitus (maître verrier), porche du XVIIe siècle, nef unique lambrissée, travée voûtée sur croisée d’ogives, clocher carré refait au XVe siècle à flèche pyramidale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Municipalité de Marcé sur Esves