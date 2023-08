Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint-Martin Louvie-Soubiron, 17 septembre 2023, Louvie-Soubiron.

Louvie-Soubiron,Pyrénées-Atlantiques

XIIème, XIXème. L’église, un peu excentrée par rapport au cœur du village est situées en balcon au dessus de la vallée. Avec son abside romane, ses peintures murales et fresques, le bénitier et baptistère du XIIème ainsi que le retable du XVIIIème, elle mérite, tout comme le village, une visite..

Eglise Saint-Martin

12th, 19th centuries. The church, a little eccentric from the heart of the village, sits on a balcony above the valley. With its Romanesque apse, murals and frescoes, 12th-century stoup and baptistery, and 18th-century altarpiece, it and the village are well worth a visit.

Siglos XII y XIX. La iglesia, un poco alejada del centro del pueblo, se asienta en un balcón sobre el valle. Con su ábside románico, sus pinturas murales y frescos, su pila bautismal del siglo XII y su retablo del siglo XVIII, tanto la iglesia como el pueblo merecen una visita.

XII. und XIX. Die Kirche liegt etwas abseits des Dorfkerns und befindet sich auf einem Balkon über dem Tal. Mit ihrer romanischen Apsis, den Wandmalereien und Fresken, dem Weihwasserbecken und dem Baptisterium aus dem 12. Jahrhundert sowie dem Altarbild aus dem 18.

