Chants basques Eglise Saint-Martin Lormont, 9 février 2024 19:30, Lormont.

Chants basques Vendredi 9 février 2024, 20h30 Eglise Saint-Martin Tout public – Entrée gratuite

Au programme, une quarantaine de chanteurs, placés sous la direction de Christine Latapy-Issandou, un choeur mixte aux voix superbes, parfaitement maîtrisées, entre douceur et force, qui s’attache à transmettre l’âme et les traditions basques.

https://choeuranaitasuna.6temflex.com/

Eglise Saint-Martin 16 rue Jean Blandin 33310 Lormont Construite sur les ruines d'une église romane à la fin de la guerre de 100 ans, au XVème siècle, l'église Saint-Martin conserve sa splendeur d'antan et présente la même façade qu'à l'époque. Elle se distingue par son clocher massif, sa nef de deux travées et ses peintures murales remises en état et mises en lumière par les nombreux vitraux. L'un d'entre eux représente Saint Joseph, patron des métiers du bois particulièrement vénéré par les artisans de Lormont. L'église Saint-Martin est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1925.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

