Concert de Noël Eglise Saint-Martin, 18 décembre 2022, Lormont. Concert de Noël Dimanche 18 décembre, 15h00 Eglise Saint-Martin

Entrée libre

par l'Orchestre d'Harmonie de Lormont, avec l'Ensemble orchestral de Marcillac

Eglise Saint-Martin 16 rue Jean Blandin 33310 Lormont

Construite sur les ruines d’une église romane à la fin de la guerre de 100 ans, au XVème siècle, l’église Saint-Martin conserve sa splendeur d’antan et présente la même façade qu’à l’époque. Elle se distingue par son clocher massif, sa nef de deux travées et ses peintures murales remises en état et mises en lumière par les nombreux vitraux. L’un d’entre eux représente Saint Joseph, patron des métiers du bois particulièrement vénéré par les artisans de Lormont. L’église Saint-Martin est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1925. Retrouvez le traditionnel concert de Noël présenté par l’orchestre d’Harmonie de Lormont avec l’Ensemble orchestral de Marcillac Page Facebook

