Présentation des restaurations des mobiliers cultuels Samedi 16 septembre, 09h00 Église Saint-Martin Entrée libre

La Touraine ne compte que deux autels monumentaux du XVIIe siècle, dont le retable majeur de Ligueil restauré en 2021-2022 en partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

En 2023, les tabernacles du XVIIe siècle viennent aussi restaurés.

La troisième phase de restauration débutera en 2024 et concernera les autels et retables latéraux et la mise en lumière.

L'église Saint-Martin a été fondée au XIIe siècle. Il ne reste que des vestiges. Le chœur fut reconstruit au XIIIe siècle et repris au XVe siècle. Le maître-autel avec tabernacle décoré date du XVIIe siècle.

