Visites audio gratuites de l’église Saint-Martin et de ses fresques murales du XIIe siècle.

Église Saint-Martin 5 Rue de Rigny-Ussé, 37130 Lignières-de-Touraine Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://lignieresdetouraine.wordpress.com Cette église romane, agrandie par une double nef au XIIIe et au XVe, a été entièrement remaniée à la fin du XIXe.

Elle dévoile un ensemble exceptionnel de fresques de l’époque médiévale. Datant en grande partie du XIIe et remaniées au XIIIe et XIVe, ces fresques s’offrent au regard des visiteurs comme un petit Saint-Savin avec iconographie complexe, riche en symboles. Sur le cul-de-four de l’abside est représenté un Christ en gloire. Dans l’ébrasement de la fenêtre centrale, Abel et Caïn font leur offrande à Dieu. La voûte en berceau accueille trois épisodes différents : au nord, des scènes de la Genèse et la parabole de Lazare et du mauvais riche, au sud, le Baptême et les Tentations du Christ. Au-dessous de celui-ci, un quatrième épisode était sans doute représenté. Enfin, l’intrados de l’arc séparant le choeur de la nef présente un calendrier des Travaux des mois.

Classée en 1907 au titre des Monuments Historiques pour ses parois décorées de peintures murales et les fresques qui se situent dans la partie la plus ancienne de l’église. C’est un des plus beaux ensembles pratiquement complet de peintures médiévales de la Touraine.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

